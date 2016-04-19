3. Köprü inşaatı işçileri: 3'er bin liralık ikramiye sözü tutulmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay 3. Boğaz Köprüsü'nde son tabliye yerleştirilme töreninde, yüklenici firma yönetim kurulu başkanı İbrahim Çeçen'den işçiler için aldığı '3'er bin lira ikramiye, evlenmek isteyenlere düğün' vaadinin yerine getirilmediğini ve 700 çalışanın işten çıkarıldığını belirten işçiler bu sabah 07.00'de vardiya almayıp, şantiye girişinde beklemeye başladı. İşten çıkarılan çalışanlarla ilgili işçiler “İşten çıkan arkadaşlarımız köpek muamelesi gördü. Bir de üstelik dışarıya atmak için koruma çağırıyorlar” dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mustafa Özdabak ve Hasan Yıldırım’ın haberine göre, günkü törende işlerinden ayrılanlara da ikramiye sözü verildiğini belirten, işlerinin bitmesine 2 ay kala ikramiye sözünde durulmadığını, 700 kişinin işten çıkarıldığını belirten 150 çalışan, bu sabah 07.00'de vardiya almayıp, şantiye girişinde beklemeye başladı. İkramiyelerini alana kadar bekleyeceklerini söyleyen işçilerin şantiye girişindeki bekleyişi sürüyor.

Yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı. İşçiler yol kenarında yeşil alanda beklemeye başladı. İşbaşı yapmayan işçiler için olay yerine TOMA getirildi. Bu arada aralarındaki seçilen temsilciler, görüşmek üzere şantiyenin yönetim binasına gitti.

" İş bitmek üzere, insanları oyalıyorlar"

Basın mensuplarına açıklama yapan işçilerden Hacı Beldağlı, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız ile köprü açılışına geldiği zaman birebir konuşanlardan biri de benim. Cumhurbaşkanımız, 'Yüklenici firmaya 'bu işin adını koyalım. Herkese üçer bin lira' demişti. Biz, köprü bitmeden işten çıkartılanlar dediğimizde ise, 'İşten çıkartılanlara hemen, işten çıkmayanlara da Ramazan'dan önce ödenecek. Sözüm söz mü, söz. Bu da senin sadakan olsun demiş' idi. (İbrahim Çeçen'e) Verilen sözün hiçbiri yerine getirilmedi. İşten çıkan arkadaşlarımız köpek muamelesi gördü. Bir de üstelik dışarıya atmak için koruma çağırıyorlar. Sanki biz burada sadaka topluyoruz. Bize söz verilen hakkımızı istiyoruz”

Başka bir işçi ise, “Buradaki iş bitmek üzere. Her gün yaklaşık 10 kişiye çıkış veriliyor. İşten çıkanlardan bir tanesi de benim kardeşim. Dün çıkışı verildi ama ikramiyesi verilmiyor. İş bitmek üzere, insanları oyalıyorlar. Cumhurbaşkanımızın yanında İCA'nın sahibi İbrahim Çeçen, “Hepinize eşit şekilde. üçer bin lira ikramiye vereceğiz, dedi" şeklinde konuştu.

Diğer bazı işçiler de “Şimdi yetkililer, 3 bin TL'yi toplam çalışma süresi 36'ya böleriz. Aylık 83 TL tutar. Çalışılan aylara göre ödeme yaparız, diyorlar. Burada yaklaşık 1.500 kişi çalışıyor. Söz verildiğinden beri 700 kişiye çıkış verildi. Çıkan 700 kişiden hiç kimseye 3 bin TL para ödenmedi" dediler.

İşçiler bir süre sonra şantiye alanına girdi. Burada da işçilerin eylemi nedeniyle jandarma önlem aldı.