-3 BİNİN ÜZERİNDE MAHKUM KAÇTI KAHİRE (A.A) - 30.01.2011 - Mısır'da dün Kahire-İskenderiye yolundaki El Kantur el Hayriye bölgesinde bulunan cezaevlerinden 3 binin üzerinde mahkumun kaçtığı bildirildi. Bazı televizyonlar kaçan mahkumlara ateş edildiğini ve cezaevinin önünde bazı mahkumların öldürüldüğünü iddia ediyor. Bu cezaevlerinde tutuklu bulunan 10 kadar Türkten ise haber alınamıyor. Şu ana kadar Türk mahkumların durumuyla ilgili medyada da herhangi bir haber yer almadı. Türk Büyükelçiliği yetkilileri AA muhabirine yaptıkları açıklamada, şu an kriz durumunun söz konusu olduğunu, cezaevlerindeki Türklerle ilgili kendilerine ulaşan bir bilginin bulunmadığını belirtti. Mısırlı yetkililerden edinilen bilgiye göre 3 gün öncesine kadar Türk mahkumların durumu iyiydi. -MÜSLÜMAN KARDEŞLER, MÜBAREK'İN ATAMALARINI REDDETTİ Mısır'daki en büyük muhalefet örgütü Müslüman Kardeşler, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in atamalarını reddetti. Örgüt yaptığı yazılı açıklamada, atamaları halkın taleplerini çarpıtmak ve devrimi başarısızlığa uğratmak için bir girişim olarak nitelendirdi. Hükümetin istifasının ardından Mübarek, kendisine yakın İstihbarat örgütü başkanı Ömer Süleyman'ı cumhurbaşkanı yardımcılığına, Sivil Havacılık Bakanı Ahmet Şefik'i başbakanlığa atamıştı. -BANKALAR VE BORSA, YARIN DA KAPALI KALACAK Mısır'daki gösteriler nedeniyle bugün kapalı olan bankalar ve borsa, yarın da açılmayacak. Mısır Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hişham Ramiz, yaptığı açıklamada, ülkedeki güvenliğin sağlanamaması nedeniyle bankaların bugün olduğu gibi yarın da kapalı olacağını söyledi. Borsanın da yarın kapalı tutulacağı açıklandı. Mısır'daki olaylar nedeniyle bölgedeki borsaların çoğu geriledi. Dubai borsasında gösterge endeks yüzde 4,3, Abu Dabi'de yüzde 3,7, Kuveyt'te yüzde 1,8, Katar'da yüzde 3 değer kaybetti. Suudi Arabistan borsası ise dün yüzde 6,4 geriledikten sonra bugün yüzde 2,5 yükseldi. -MISIR'A 5 UÇAK GÖNDERİLECEK Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığının koordinasyonuyla THY tarafından Mısır'a iki uçak daha gönderileceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mısır'daki vatandaşların yoğun talepleri üzerine", Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda bugün THY tarafından Mısır'a gönderilmesi kararlaştırılan uçak sayısının beşe yükseltildiği belirtildi. Açıklamada, gönderilen uçaklardan birinin Kahire'ye, ikisinin İskenderiye'ye vardığı, vatandaşların uçaklara intikal işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. İki ilave uçağın ise bugün saat 16.00 ve 16.30'da İstanbul'dan Kahire'ye hareket etmesi planlanıyor. Kahire Büyükelçiliği yetkililerinin de, Türk vatandaşlarının yurda dönüş işlemlerine yardımcı olmak üzere Kahire Havaalanında bulundukları belirtildi. -LUFTHANSA EK UÇAK GÖNDERECEK Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Mısır'da bulunan Alman vatandaşların tahliyesi için yarın sabah saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir ek uçak gönderecek. Lufthansa'dan bir sözcü, yaptığı açıklamada, Mısır'dan yarın bir uçak kalkacağını, buna paralel olarak da yarın sabah bir ek uçağın daha Frankfurt'tan Kahire'ye gönderileceğini, iki uçağın yarın öğleden sonra Frankfurt'a döneceğini belirtti. Sözcü, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Mısır'a uçak gönderilmesi yönünde başvurusu olduğunu kaydetti.