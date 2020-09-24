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3 bine yakın ürün için ilave gümrük vergisi süresi uzatıldı

24 Eylül 2020 09:10

3 bine yakın ürün için getirilen ilave gümrük vergisinin uygulama süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. İlave gümrük vergisi uygulaması 30 Eylül'de sona erecekti.

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gümrük vergisi3 bine yakın ürünuzatıldı
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