-3 BİN TESİSİN AÇILIŞI YAPILDI DİYARBAKIR (A.A) - 12.02.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, 2006-2010 yıllarında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında tamamlanan 3 bin 5 tarımsal sanayi tesisinin toplu açılışını yaptı. Eker, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan KKYDP Programı kapsamında tamamlanan 3 bin 5 tarımsal sanayi tesisinin toplu açılışı için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kongre Salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projenin kendisini rahatsız eden, kendisine çok dokunan bir hikaye sonucu başladığını söyledi. Göreve başladığında projeyle ilgili Dünya Bankasından borç alındığını öğrendiğini bildiren Eker, şunları söyledi: ''Tarıma dayalı sanayi tesisleri ile damla sulama yatırımları yapılmasından söz ettim. Bana Fırat ve Dicle sularının sınır aşan sular olduğu dolayısıyla bu paranın burada kullandırılamayacağı söylendi. Türkiye de bunu kabul etmişti. Bu benim canımı sıktı, Üzüldüm. O zaman 16 değil 81 vilayette maliyetini Türkiye'nin kendi bütçesinden karşılamak yolu ile projenin uygulanması yönünde karar verdim. Bu projenin hikayesi bu'' dedi. Eker, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesinin çiftçinin aynı zamanda yatırımcı olmasına yol açan bir proje olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''Çiftçinin yatırımcı olmasının yolunu açtık. 'Sermayenin yarısına ortağız. Karın tamamı sizin' sloganı ile yola çıktık. Bu kapsamda 3 bin 5 tesisi Türkiye'ye kazandırdık. Bu yılın Ocak ayı itibariyle de projenin 6. etabına başladık. 2011'den 2015'e kadar yeni bir dönem başlattık. Bu kapsamda da 1.5 milyar lira hibe vereceğiz. 3 bin tesis daha tamamlayacağız. Yani Türkiye tarıma dayalı sanayi yatırımlarının 6 binin de bizim emeğimiz olacak. Tamamlanan 3 bin tesisimizde 30 bin kişiye istihdam yarattık. Bu tesislerden 199'u alternatif enerji ile çalışan sera, bin 152'si bitkisel ürün işleme paketleme ambalajlama, 638'i hayvansal ürün işleme ambalajlama paketleme, 231'i modern büyük kapasiteli soğuk hava deposu, 28'i su ürünleri işleme paketleme ambalajlama, 258'i tarımsal ürünlerin depolanması, ve 538'i de modern toplu basınçlı sulama sistemleridir. Bu projeler için ödediğimiz hibe 567 milyon liradır.'' Eker, kendi dönemlerinde bin 800 tarımsal kalkınma kooperatifi kurdurup 1.5 milyar lira destek verdiklerini, kendilerinden önceki dönemde ise 287 tarımsal kalkınma kooperatifine sadece 87 milyon lira destek verildiğini söyledi. GAP ve DAP illerine yılların ihmalini gidermek amacıyla öncelik verdiklerini belirten Eker, 3 bin 5 tesisten 711'inin GAP illerinde, 390'ının da DAP illerinde uygulandığını vurguladı.