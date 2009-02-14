3 bin mermili profesör!

Ege’nin ‘Süper Savcı’sı operasyonlara tam gaz devam ediyor.



İzmir’in Alaçatı Belediyesi’ne yönelik ’Fare Kapanı Operasyonu’nda gözaltı sayısı 61’e yükseldi. Eski Alaçatı Belediye Başkanı Remzi Özen de operasyon kapsamında aranırken, gözaltına alınanlardan Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Celalettin Kozanoğlu’nun evinde 2 tabanca ve 3 bine yakın mermi bulundu. Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu’nun milli sörfçü Bora Kozanoğlu’nun babası olduğu belirtildi.



Özel Yetkili Savcı Murat Gök’ün talimatıyla Alaçatı Belediyesi’ne önceki sabah gerçekleştirilen operasyonda ilk aşamada gözaltına alınan 55 kişiden sonra devam eden operasyonda gözaltı sayısı 61’e ulaştı. Gözaltına alınan Alaçatı Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Dalgıç, 2 başkan yardımcısı, 6 meclis üyesi, Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, Alaçatı Spor Kulübü Başkanı, işadamı, imar müdürü, zabıta amiri, Alaçatı’da üzerinde çok sayıda sörf okulu, turistik tesisle eğlence tesislerinin bulunduğu arazinin sahibi E.K. beldedeki bir bankanın şube müdürü, otel sahipleri, müteahhitler sorgu için Buca Kırıklar Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.



Milli sörfçü Bora Kozanoğlu’nun babası olan Prof. Celal Kozanoğlu’nun İzmir’deki evinde yapılan aramada 2 tabanca ve 3 binin üzerinde mermi ele geçirildi.



Tabancaların ruhsatının olup olmadığı araştırılıyor. Aslen Karadenizli olan ve 1970’li yıllarda beldeye gelip şu anda sahildeki çok sayıda turistik tesisin bulunduğu arazileri alan işadamı E.K.’nin belediye ve ihalelerle ilişkisinin araştırıldığı öğrenildi. Arananlar arasında Alaçatı eski Belediye Başkanı Remzi Özen’in de bulunduğu ortaya çıktı. Daha önce de cezaevine giren Özen’in görevde olduğu dönemle ilgili bazı ihalelerin mercek altına alındığı belirtildi. Jandarma Remzi Özen’in, evine ve işyerine baskın yaptı ama bulamadı.



Bürokratın villası



Operasyon kapsamında geçmiş yıllarda İzmir Valiliği’nde üst düzey yönetici olarak görev yapan, şu anda başka bir görev yürüten bürokratın Alaçatı’da değeri 1 milyon doları bulan villasıyla ilgili de soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Gözaltındaki banka şube müdürü A.Y.’nin, Alaçatı Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’la yaptığı telefon görüşmelerinde, belediye ihalelerine müdahale ettiği, aracılık yapıp komisyon aldığı iddia edildi.

