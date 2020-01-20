3 bin mahkûm için yerli elektronik kelepçe ihalesi yapıldı

Konutta infaz

Konutta infazda ise kadınların 1 yılın altında kalan cezalarının elektronik takip sistemi ile evde infazına imkan tanıyor. 70 yaş üzerindekiler ise 2 yıla, 75 yaş ve üzerindekiler için ise 4 yıla kadar olan cezalarını evde çekebilecek. Ayrıca, cezaevinde hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine dair Adli Tıp Kurumu tarafından rapor verilen kişiler 3 yıla kadar olan cezalarını konutta infaz edebilecek.

Yeni İnfaz Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından, elektronik kelepçe ihtiyacı da artacak. 2013 yılında Türk Ceza İnfaz Sistemi'nde yerini bulan elektronik kelepçe sistemi Ankara'da bulunan Elektronik İzleme Merkezi'nden yönetiliyor. Merkezde 44 personel 4 vardiya olarak 7 gün 24 saat görev yapıyor ve her bir personel 100 kişinin takibini yapıyor.

81 ilde kullanılacak

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre 15 ilde hali hazırda uygulanan elektronik kelepçe sisteminin 81 ile yayılması için Adalet, İçişleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da destek verdiği proje kapsamında 25 Eylül 2019 günü gerçekleştirilen “açık ihale” ise henüz sonuçlanmadı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, tarafından düzenlenen ve, denetimli serbestlik altında bulunan 3 bin yükümlünün Ev Hapsi Ünitesi (2 bin 610 adet), Anlık Takip Ünitesi (310 adet), Mağdur İzleme Ünitesi (60 adet) ve Alkol İzleme Ünitesi (20 adet) ile izlenmesini kapsayan “Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı İhalesi” ile ilgili teklifler 8 Kasım 2019 günü alındı.

Yerli kelepçeler 2021 tarihinden itibaren kullanılacak

Edinilen bilgiye göre 5 isteklinin teklif sunduğu ihale ile ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü son kararını vermedi. Hazır alım ve yerel üretim aşamalarından oluşan projenin yerel üretim aşamasında, ihale dokümanında belirtilen ürünler ve yazılımlar, yurt içinde tasarlanacak, geliştirilecek ve üretilecek şekilde yurt içinden tedarik edilecek.

Şu anda kullanlan ve ithal olan hazır alım ürünler 1 Nisan 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında kullanılacak. Yerli üretim ürünlerin kullanımına ise 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayacak. Yeni infaz yasası düzenlemesinin hayata geçmeden önce elektronik takip sistemi hizmet alımı ihalesinin sonuçlanması bekleniyor.