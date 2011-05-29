T24 LogoT24 Logo
Dünya

3 BİN KİŞİ PARLAMENTO ÖNÜNDE GÖSTERİ YAPTI TİFLİS (A.A)

29 Mayıs 2011 00:10

-3 BİN KİŞİ PARLAMENTO ÖNÜNDE GÖSTERİ YAPTI TİFLİS (A.A) - 28.05.2011 - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaklaşık 3 bin kişi, parlamento binası önünde gösteri yaptı. Tiflis'te önceki gün Devlet Başkanı Mikhail Saakaşvili'nin istifası talebiyle düzenlenen gösteride polisin aşırı güç kullanmasını protesto etmek için toplanan göstericiler, konuyla ilgili olarak uluslararası insan hakları örgütleri ve yabancı diplomatlara mektup gönderdiklerini açıkladılar.  Gösteri, olaysız sona erdi.  Önceki gün düzenlenen gösteride, güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmaya çalıştığı sırada 2 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24