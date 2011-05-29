-3 BİN KİŞİ PARLAMENTO ÖNÜNDE GÖSTERİ YAPTI TİFLİS (A.A) - 28.05.2011 - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaklaşık 3 bin kişi, parlamento binası önünde gösteri yaptı. Tiflis'te önceki gün Devlet Başkanı Mikhail Saakaşvili'nin istifası talebiyle düzenlenen gösteride polisin aşırı güç kullanmasını protesto etmek için toplanan göstericiler, konuyla ilgili olarak uluslararası insan hakları örgütleri ve yabancı diplomatlara mektup gönderdiklerini açıkladılar. Gösteri, olaysız sona erdi. Önceki gün düzenlenen gösteride, güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmaya çalıştığı sırada 2 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı.