3 bin kişi Ay'da arsa aldı!

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Macar Haber Ajansı (MTI) tarafından duyurulan haberde, Galaktik Ajansı isimli Çek şirketi tarafından satışa sunulan ay arsalarına Çek Cumhuriyeti'nde büyük rağbet olduğu belirtildi.Arsaların 373 ila 777 kron (yaklaşık 20 ile 40 dolar) arasında satıldığı açıklanırken, Çek vatandaşlarının aydaki arsaları sevdiklerine hediye amaçlı satın aldıkları kaydedildi.Bugüne kadar 3 bin Çek vatandaşının ayda toplam 12 bin kilometrekare arsa satın aldığı ifade edilen haberde, Çek vatandaşlarının ayın yanı sıra Venüs ve Mars'ta da arsa satın aldığı belirtildi.Haberde, söz konusu arsalar ile satın almaların hukuki geçerliliği gibi konular yer almadı.