'3 bin kadın silah için bize geldi'

T24





Sabah'ın haberine göre, şiddete karşı kadınların, kendilerini korumaları için "çeyiz sandıklarına silah koymaları" önerisiyle tepki toplayan Şefkat-Der'in Başkanı Hayrettin Bulan, kendilerine 3 bin kadının silah eğitimi almak için talepte bulunduğunu açıkladı. Bulan, "Maddi durumu silah almaya elverişli olmayan kadınlar için bankalara dilekçe yazarak kredi talebinde bulunacağız" dedi. Son zamanlarda artan kadına şiddet olaylarına karşı Şefkat Der Başkanı Hayrettin Bulan genç kızların çeyiz sandıklarına silah konulması önerisinde bulunmuş, öneri kamuoyunda tepki çekmişti. Çok tartışılan bu önerinin ardından Bulan, kendilerine atış poligonlarında silah eğitimi almak için 3 bin kadının başvurduğunu söyledi.





'Toplu eğitim vermeyi planlıyoruz'





Derneğe telefon ya da internet üzerinden ulaşan kadınları, kendi illerinde bulunan atış poligonlarına yönlendirdiklerini belirten Bulan, şunları söyledi: "Şiddete karşı kendilerini korumak isteyen kadınlara ilk etapta öfke kontrol eğitimi, savunma sporları ve meşru müdafaa konusunda hukuki bilgiler vereceğiz. Ardından atış poligonlarında silah eğitimi verilecek. Ocak ayının sonunda ise İstanbul ya da Konya'da toplu olarak atış poligonlarında silah eğitimi vermeyi planlıyoruz."



Silah alamayan için kredi





Kendilerine ulaşan birçok kadının öncelikle nasıl silah sahibi olacağını sorduklarını belirten Hayrettin Bulan, bu konuda kadınlara ön bilgi verdiklerini söyledi. Maddi durumu silah almaya elverişli olmayan kadınlar için de bankalara kredi talebinde bulunacaklarını belirten Hayrettin Bulan, "Birçok kadın basında çıkan haberlerin ardından bize ulaşarak nasıl silah sahibi olacaklarını soruyor. Biz de onlara gerekli hukuki prosedürü anlatıyoruz. Silah almak isteyip buna maddi gücü olmayan kadınlar için de bankalara dilekçe vererek kredi talebinde bulunacağız" dedi.



'Türkiye kovboy devleti değildir





Denge Hukukçular Derneği Başkanı Avukat İbrahim Bakım: "Silah savunma ve saldırı amaçlı kullanılan bir araçtır. Biz silah toplumu ya da kovboy devleti değiliz. Her şey demokratik hukuk kuralları içinde olmalı. Devletin yapacağı işleri kişiler yaparsa bu hukuka uygun olmaz. Şefkat Der'in kadınlara şiddeti iyi niyetli olarak engellemek ve azaltmak için yaptığı bu yaklaşıma da katılmıyoruz. Çünkü her birey devletin çizdiği çerçeveler içinde yaşam hakkını elde eder."