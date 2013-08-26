Suriye sınırında 3 bin kaçakçı daha!

3 bin kadar kaçakçı, 200-250 adet araç ve 300-350 atlı ile birlikte, dün akşam saat 20:45'te, Suriye-Türkiye sınırını geçmeye çalıştı.

Sınır hattını geçmemeleri konusunda yapılan Türkç ve Arapça ikaza uyamayan kaçakçıların sınıra ilerleyişlerini sürdürdükleri, 11 ayrı noktadan sınırı ihlal etme girişimleri sırasında güvenlik güçlerine taşlarla saldırdıkları bildirildi.

Askerin, önce havaya sonra da kontrollü şekilde araçların ve kaçakçıların yakınına ateş açarak karşılık verdiği teşebbüs, grubun üzerine göz yaşartıcı bombalar atılmasıyla engellenebildi.

Müdahalelere rağmen kaçakçıların sabah saat 06:20'ye kadar direndikleri öğrenildi. Sonrasında vazgeçerek Suriye tarafına geri çekilen kaçakçılardan arta kalan 63 adet bidon içerisinde 3780 litre akaryakıt imha edildi.

Hatay İl Jandarma ve Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlıklarına durumla ilgili bilgi verildiği öğrenildi.