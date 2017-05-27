T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 bin 933 personelle trafik denetimi

Türkiye genelinde ilk kez bin 611 noktada "Türkiye Trafik Güvenliği Uygulaması" yapıldı

27 Mayıs 2017 01:57

Türkiye genelinde ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı bin 797 ekipte görevli 3 bin 933 personelin katılımıyla bin 611 noktada "Türkiye Trafik Güvenliği Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla, 81 ilde eş zamanlı olarak "polis ve jandarma iş birliğinde" ülke çapında ilk kez trafik denetimleri başlatıldı.

Uygulamaya 2 bin 405 emniyet, bin 528 Jandarma, toplamda 3 bin 933 personel katıldı.

Şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen bin 611 kontrol noktasında kişi ve araçlar üzerinde ehliyet ve ruhsat kontrolü ile plaka sorgulaması yapıldı. 

Üç aşamalı olarak planlanan denetimlerin ilk aşaması bugün 10.00-12.00, ikincisi 15.00-17.00 saatleri arasında yapıldı. Uygulamanın üçüncü aşaması ise saat 21.00'de başladı. 

Uygulamanın üçüncü aşaması devam ederken, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkan Vekili Yarbay Mete Özcan ve daire başkanları, uygulamaları Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla anlık takip etti. 

Koordinasyon Merkezinde, Ankara, Adana, Konya, Kayseri, Samsun, İzmir ve İstanbul'daki denetim noktalarıyla bağlantı kuruldu.

Akdeniz, uygulamadaki amaçlarının sürücülere ceza vermek değil onları bilinçlendirmek, sürücü hatalarından kaynaklı kazalara karşı tedbir almak olduğunu vurguladı.

 

ETİKETLER

emniyetpolisjandarmadenetim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24