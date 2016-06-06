3 bin 746 hâkim ve savcının ataması yapıldı

HSYK Birinci Dairesi tarafından 3 bin 228 hâkim ve savcının ataması Adli Yargı Kararnamesi ile, 518 hâkim ve savcının ataması ise İdari Yargı kararnamesi ile gerçekleşti.

HSYK'dan yapılan açıklamada, 2016 yılı adli ve idari yargı ana kararnamelerine ilişkin çalışmaların, 05 Haziran 2016 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlandığı belirtilerek, "2016 yılı adli ve idari yargı ana kararnameleri, meslektaşlarımızın eşlerinin atamaları ve çocuklarının öğrenim durumlarını planlayabilmeleri amacıyla, ilan edilen takvime uygun olarak açıklanmıştır. Kararname sonrası adli ve idari yargıda boş kalan kadrolara gerçekleştirilmesi planlanan kur'a kararnameleri ile atamalar yapılacaktır" dendi.

"Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatlar kararname takviminde belirtildiği üzere 15 Haziran 2016 tarihinden itibaren gönderilecektir" ifadesinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

"Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 16 Haziran 2016 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Atanma Talep Formu” nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

Meslektaşlarımızın müstemir yetkiye ilişkin taleplerini 13 Haziran 2016 günü mesai bitimine kadar UYAP Personel Rolünde bulunan “Müstemir Yetki Talep Formu” ekranını kullanmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen müstemir yetki talepleri kabul edilmeyecektir.

Yıllık izin onayı verilmiş olup da henüz izne başlamamış olan kararnameye tabi adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin onayları iptal edilmiştir. Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz."