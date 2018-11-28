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Ekonomi

3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonlarının taksit sayısı artırıldı

Fiyatı 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonlarının satışında taksit sayısı 12 aya çıkarıldı

28 Kasım 2018 13:29

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun düzenlemesinin ardından fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonlarında taksit sayısı 6 aydan 12 aya çıkarıldı. Düzenleme  31 Ocak 2019'a kadar geçerli olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, cep telefonu alımı için kullanılan tüketici kredilerinde taksit süresini 6 aydan 12 aya çıkartan düzenlemesinin ardından, Ticaret Bakanlığının Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında taksitlendirme süresi 3, bilgisayar ve tablet bilgisayarla fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında 6 ay olacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle fiyatı 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonlarının satışında 6 ay olan taksitlendirme süresi 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay olarak uygulanacak.

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