Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı için 3 bin 50 liralık vekalet verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’nda Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Yeşilay Başkanı İhsan Karaman ve Kızılay Başkanı Ahmet Lütfi Akar’ı kabul etti.

Kızılay Başkanı Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Kendisinden kurban bayramı için bize vekalet vermesini istedik. Akar, "Geçen yıl da bize vekalet vermişti. Bu yıl da kabul etti ve cumhurbaşkanı olarak bize vekalet verdi. Somali, Nijer, Bosna Hersek, Pakistan ve Bangladeş’te kendi adına kurban kesilmesini istedi. Yurt içinde nerede kesileceği önem taşımıyor. Hangi kombinada kesilecekse orada ismi anılacak. Parayı peşin aldık. Toplam 3 bin 50 lira kendisi cüzdanından çıkartarak saydı, bize verdi sonra ben de saydım ve teslim aldık" dedi.