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Dünya

3 BİN 308 KİŞİ TESLİM OLDU ŞAM(A.A)

12 Mayıs 2011 02:41

-3 BİN 308 KİŞİ TESLİM OLDU ŞAM(A.A) - 11.05.2011 - Suriye'de bir süredir devam eden olaylara karışarak teslim olanların sayısının 3 bin 308'e ulaştığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, çeşitli olaylara karışan ve teslim olanların sayısının 3 bin 308'e ulaştığı belirtildi. Bu kişilerin bir daha benzer olaylara karışmama taahhüdünde bulunmalarının ardından serbest bırakıldıkları kaydedildi. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta yayınladığı bildiride, ''ülkedeki olaylara karışan ancak 15 Mayıs'a kadar silahları ile birlikte teslim olanların kanuni cezalardan muaf tutulacağını'' duyurmuştu.

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