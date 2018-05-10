3 bin 30 imza alan Vecdet Öz'den o hesap hakkında açıklama

24 Haziran seçimlerinde Adalet Partisi (AP), Anavatan Partisi (ANAP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) tarafından ortak aday gösterilen AP Genel Başkanı Vecdet Öz, dün tamamlanan imza toplama sürecinde 100 bine ulaşamadı.

Bu duruma Twitter'dan tepki gösterdiği iddia edilen Öz'ün hesabı sahte çıktı. Sahte hesaptan "Olmadı, 100.000 imzayı toplayamadık. Demek ki bu millet kaliteli cumhurbaşkanı istemiyor. Tayyip size müstahak. İnşallah %70'le seçilir AKP" ifadeleri paylaşıldı.

T24'ün ulaştığı Öz, "Bu yapılan namussuzluktur, bu ifadeler sahte hesaptan atılmıştır" dedi.

Öz, "O hesabı bilişim suçlarına şikâyet ettik" diyerek, T24'ün de yaptığı habere tepki gösterdi.