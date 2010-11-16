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3 BİN 232 KİŞİ KURBAN KESERKEN YARALANDI ANKARA (A.A)

16 Kasım 2010 20:21

-3 BİN 232 KİŞİ KURBAN KESERKEN YARALANDI ANKARA (A.A) - 16.11.2010 - Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışan 3 bin 232 kişi kullandıkları bıçak ve kesici aletle çeşitli yerlerinden yaralandı. Kurban keserken özellikle bıçağın kayması sonucu parmağını veya ayağını yaralayan ''acemi kasaplar'' bu yıl da hastanelere koştu. Hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturan yaralıların çoğu ayakta tedavi edilirken, yaralanan bazı kişilerin sırt veya bacaklarında da kesikler olduğu görüldü. İstanbul'da 820, Ankara'da da 293 ''acemi kasap'' hastanelerde tedavi edildi. Yurt genelinde kurban keserken yaralananların sayısı 3 bin 232 oldu.

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