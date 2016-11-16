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3 bin 181 emniyet personeli görevine iade edildi, 2 bin 205 personel uzaklaştırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü daha önce açığa alınan personel ile ilgili karar verirken, yeni açığa almalar gerçekleştirdi

16 Kasım 2016 03:43

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, 'FETÖ/PDY' ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan ancak durumu tekrar değerlendirilen 3 bin 181 emniyet personelinin görevine iade edildiği, aynı kapsamda 2 bin 205 personelin ise görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan ancak durumu tekrar değerlendirilen 3 bin 181 emniyet teşkilatı mensubu görevine iade edilmiş, aynı kapsamda 2 bin 205 emniyet teşkilatı mensubu ise görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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