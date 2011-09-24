-3 belediye başkanı tutuklandı DİYARBAKIR (A.A) - 23.09.2011 - Şırnak ve ilçelerinde KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 belediye başkanı ile BDP ilçe başkanı tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ile Silopi ve İdil ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Şırnak Belediye Başkanı Ramazan Uysal, İdil Belediye Başkanı Resul Sadak, Silopi Belediye Başkanı Emin Toğurlu ve Silopi BDP İlçe Başkanı Bahattin Alkış, getirildikleri Diyarbakır'da Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 3 belediye başkanı ile BDP ilçe başkanının tutuklanmasına karar verdi.