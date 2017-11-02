3 belediye başkanının istifa edeceği iddiasına AKP'den yalanlama

Antalya, Ordu ve Afyonkarahisar belediye başkanlarının istifa edeceği iddiasına AKP’den yalanlama geldi. AKP Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve Ordu İl Başkan Yardımcısı Faruk Zavalsız, belediye başkanlarının istifasının istendiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Düzce ve Niğde belediye başkanları istifa etmişti. Erdoğan’ın başka belediye başkanlarının da istifasını istediği öne sürüldü. AKP’den yapılan açıklamalarda Antalya, Ordu ve Afyonkarahisar belediye başkanlarının istifalarının istenmediği belirtildi.

“Asılsız bir dedikodudan ibarettir”

AKP Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in istifasının istendiği haberlerini söylenti olarak değerlendirdi. Sümer, “Antalya’da yaşanan istikrar ve hizmet yağmurunun önünü kesmek isteyen birtakım odaklar, ne yazık ki aslı astarı olmayan söylentileri üretmeye ve konuşmaya devam ediyor. Bu söylentilere kulak tıkamayarak itibar eden her kim olursa olsun, Antalya’mıza ihanet içerisindedir” dedi.

İddiaları kınadığını belirten Sümer, “Menderes Türel başkanımızla ilgili herhangi bir istifa söz konusu değildir. İstifası isteneceği yönünde ulusal ve yerel basında çıkan haberler asılsız bir dedikodudan ibarettir. Büyükşehir Yasası ile ilgili düzenlemeler için Ankara’ya çağrılan başkanımız bu alanda da ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam etmektedir” diye konuştu.

“Tamamen hayal ürünü”

Yazılı açıklama yapan AKP Ordu İl Başkan Yardımcısı Faruk Zavalsız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın görevinden istifa edeceği yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Zavalsız, açıklamasında, “İl Başkanımız Sayın Uğur Çelenk, yarın saat 10.00’da parti İl binamızda son günlerde tamamen hayal ürünü, aslı olmayan ve gündemi meşgul eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz’ın görevden alınacağı ile ilgili haberler üzerine basın toplantısı düzenlenecektir” ifadelerine yer verdi.

“Medya üzerinden operasyon yapılmasına müsaade etmeyiz”

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın istifasının istendiği yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yurdunuseven, “Bazı medya organlarında Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban ile ilgili yer alan iddialar tamamen asılsız ve mesnetsiz bir dedikodudan ibarettir. Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban, görevinin başındadır. Bazı kesimlerin medya üzerinden operasyon yapmasına müsaade etmemiz mümkün değildir. Yapılan bu haberler suyu bulandırmaktan başka bir anlam içermemektedir” ifadelerini kullandı. (DHA)