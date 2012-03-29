'3 bebekten biri 100 yaşını görecek'

İngiltere'de 2012 yılında doğan bebeklerin üçte birinin 100 yaşına kadar yaşaması bekleniyor.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre; Ulusal İstatistik Enstitüsü uzmanları bu tahminleri şu anki ölüm ve yaşam oranlarıyla geleceğe ilişkin muhtemel eğilimleri biraraya getirerek yapıyorlar.

Hesaplar doğru çıkarsa İngiltere'de bu yıl 65 yaşına girenlerden 95 bini 2047 yılında 100. yaş günlerini kutlayacak.

Oysa İngiltere'de 1961 yılında 100 yaşına gelebilmiş sadece 600 kişi vardı.

Bu sayı düzenli şekilde artarak 2010 yılına gelindiğinde yaklaşık 13 bine ulaştı.

2012 yılında 100 yaşını geçenlerin sayısının 14 bin 500'e ulaşması, 2035 yılına gelindiğinde ise 100 bine yaklaşması bekleniyor.

100 yaşına varabilenler arasında kadınlar erkeklerden çok olacak.

2012 yılında İngiltere'de 1 yaşın altında 826 bin bebek var. Bunların 423 bini erkek 403 bini kız.

Sayıca erkekler çok ama uzun yaşama bakımından kadınlar erkekleri geçiyor.

Ortalama yaşam süresindeki artışlar hesaplandığı gibi devam ederse, İngiltere'de 2012 yılında doğan ve doğacak toplam 1 milyon civarında çocuğun üçte biri yani 135 bin erkek ve 156 bin kız 100 yaşlarını kutlayabilecekler.