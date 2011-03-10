-3 BBC MUHABİRİ GÖZALTINDA DÖVÜLDÜ LONDRA (A.A) - 10.03.2011 - İngiliz televizyon kanalı BBC, Libya'da röportaj yapan üç muhabirinin "gözaltına alınıp dövüldüğünü" bildirdi. BBC, Feras Killani, Chris Cobb-Smith ve Göktay Koraltan adlı muhabirlerin Pazartesi günü gözaltına alındıklarını, sürekli şiddet gördüklerini ve daha sonra da serbest bırakıldıklarını belirtti. Muhabirlerden Feras Killani, kendilerini askerlerin gözaltına aldığını belirterek, "Bana, sopa, çizmeleri ve dizleriyle vurdular" diye konuştu.