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Dünya

3 BAVUL KAÇAK CEP TELEFONUYLA YAKALANDI PRİŞTİNE (A.A)

06 Ocak 2011 09:33

-3 BAVUL KAÇAK CEP TELEFONUYLA YAKALANDI PRİŞTİNE (A.A) - 06.01.2011 - Kosova'nın Uluslararası Priştine Havalimanında, İstanbul'dan gelen bir yolcuda bin 159 kaçak cep telefonu yakalandı.  Kosova Gümrük Müdürlüklerinin olayla ilgili açıklamasında, gümrükçüler tarafından İstanbul'dan gelen bir yolcunun üç bavulunda yapılan kontrol sırasında, bin 117 kaçak cep telefonu bulunduğu bildirildi. Öte yandan, yolcunun üzerindeki arama sırasında da ceplerinde 8, özel olarak dikilmiş yeleğinde ise 34 telefonun ele geçirildiği açıklandı. Polis tarafından ifadesi alındıktan sonra gözetimde tutulan yolcuda bulunan telefonların Çin malı ve parasal değerinin 5 bin avronun üzerinde olduğu kaydedildi.  

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