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Spor

3 bant bilardoda Dünya Şampiyonu Türkiye

Bilardo Milli Takımı, 3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda finalde İspanya'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.

28 Şubat 2010 02:00

T24 - Bilardo Milli Takımı, 3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda finalde İspanya'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.

Adnan Yüksel ve Murat Naci Çoklu'dan oluşan Bilardo Milli Takımı, Almanya'nın Viersen kentinde düzenlenen 3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda finalde İspanya ile karşılaştı.

(H) Grubu'nda yer alan Milli Takım'da, Adnan Yüksel ile Daniel Sanchez arasındaki mücadele 2-2 devam ederken, Murat Naci Çoklu'nun Ruben Legazpi'yi 3-0 yenmesi sonunda Adnan Yüksel'in maçını tamamlamasına gerek kalmadan şampiyonluğa ulaştı.

Milliler, yarın (1 Mart 2010) saat 18.00'da Türkiye'ye dönecek.

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