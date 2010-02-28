3 bant bilardoda Dünya Şampiyonu Türkiye

T24 - Bilardo Milli Takımı, 3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda finalde İspanya'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.



Adnan Yüksel ve Murat Naci Çoklu'dan oluşan Bilardo Milli Takımı, Almanya'nın Viersen kentinde düzenlenen 3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda finalde İspanya ile karşılaştı.



(H) Grubu'nda yer alan Milli Takım'da, Adnan Yüksel ile Daniel Sanchez arasındaki mücadele 2-2 devam ederken, Murat Naci Çoklu'nun Ruben Legazpi'yi 3-0 yenmesi sonunda Adnan Yüksel'in maçını tamamlamasına gerek kalmadan şampiyonluğa ulaştı.



Milliler, yarın (1 Mart 2010) saat 18.00'da Türkiye'ye dönecek.

