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3. Balyoz Planı davası ana davayla birleştirilecek İSTANBUL (A.A)

29 Aralık 2011 20:12

-3. Balyoz Planı davası ana davayla birleştirilecek  İSTANBUL (A.A) - 29.12.2011 - Üçüncü ''Balyoz Planı'' davasına bakan mahkeme heyeti, davanın, ''Balyoz Planı'' ana davasıyla birleştirilmesine karar verdi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada mahkeme heyeti, aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunması, sanıkların hukuki durumlarının birbirlerini etkilemeleri nedeniyle davanın, kendi mahkemelerinde görülen ''Balyoz Planı'' ana davasıyla birleştirilmesini kararlaştırdı. Buna göre, ''Balyoz Planı'' davasındaki sanık sayısı, 249'u tutuklu 365'e çıktı.   

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