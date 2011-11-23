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3. Balyoz iddianamesi kabul edildi

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında hazırlanan 3. iddianameyi kabul etti.

23 Kasım 2011 02:00

T24 - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında hazırlanan 3. iddianameyi kabul etti.


İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında 64'ü tutuklu 143 şüpheli hakkında hazırlanan 3. iddianameyi kabul etti.


Davanın sanıkları arasında Koramiral Deniz Cora, Korgeneraller Korcan Pulatsü, Ziya Güler, Rıdvan Ulugüler ve Abdullah Can Erenoğlu gibi isimler var.


İddianame, Eskişehir'de emekli albay Hakan Büyük'ün evinde ve Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yapılan aramalarda ele geçirildiği belirtilen belge ve bilgilere dayandırılıyor.


Sanıkların ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan cezalandırılması talep ediliyor.


Davanın, 184'ü tutuklu 224 sanığın yargılandığı ilk Balyoz davasıyla birleştirilmesi talebi de var.


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