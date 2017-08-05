3 aylık evli çiftin tartışması ölümle sonuçlandı; hamile kadın cinayet şüphesiyle adliyede!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 3 aylık yeni evli 26 yaşındaki Sinan Aktaş, eşiyle girdiği tartışmada kalbine saplanan bıçakla yaşamını yitirdi. Aktaş'ın 21 yaşındaki eşi İlknur Aktaş cinayet zanlısı olarak emniyette verdiği ifadede bıçağı kocasının kendi kendisine sapladığını ifade etti. 3 aylık evli 2 aylık hamile kadın cinayet şüphesi olarak adliyeye sevk edildi.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, Esenyurt, Pınar Mahallesi, 1479 sokak üzerinde bulunan evde önceki akşam meydana gelen olayda bir emlak şirketinde çalışan 26 yaşındaki Sinan Aktaş, iş dönüşü evde henüz daha 3 aylık eşiyle tartışma yaşadı. Tartışma sırasından göğsüne bıçak saplanan Aktaş 21 yaşındaki eşi İlknur Aktaş tarafından çağrılan ambulansla yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sinan Aktaş hayatını kaybederken, olayın polise bildirilmesi üzerine cinayet ekipleri, Aktaş’ın eşi İlknur Aktaş’ı cinayet zanlısı olarak gözaltına aldı.

Kıskançlık tartışması

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alınan ve ağlayarak ifade veren genç kadın, kocasını kendisinin öldürmediğini ifade edip, gündüz saatlerinde annesiyle hastaneye kontrole gittiğini belirterek “Eşim akşam bunun için çok kızdı. Bana “Bensiz nasıl gidersin” diyerek kızdı, bağırdı ve tokat attı. Sonra eline bıçağı aldı. Kendine zarar verecekti. Bende kendisine zarar vermesin diye elini tutmaya çalıştım. Tutamayınca bıçak kendisine saplandı “ dedi.

Tutuklandı

Kocasının kanlar içinde yere yığılmasının ardından hemen ambulans çağırdığını ifade eden genç kadının “Henüz 3 ay olmuştu evleneli. Ben yapmadım. Eşimi ben öldürmedim” dediği öğrenilirken, olayda kullanılan bıçağa incelenmek üzere el konuldu. Olay yeri ve Parmak İzi İnceleme Şube'de incelemeye alınan bıçak ile Sinan Aktaş’dan alınacak parmak izinden olayın seyrinin belirleneceği öğrenildi. Adli Tıp tarafından yapılacak incelemede Aktaş'ın eğer tutmuşsa, bıçağı tutma şeklinden olayın çözüleceği öğrenilirken . Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan İlknur Aktaş emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bakırköy cezaevine kondu.