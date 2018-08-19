3 aylık düşesin özel soslu tarifi Kraliçe Elizabeth'in engeline takıldı

Sussex Düşesi Meghan Markle diğer Kraliyet üyelerinin aksine mutfağa girmeyi ve yemek yapmayı çok seviyor. Prens Harry'e kendi elleriyle yemek yapmayı tercih ettiği konuşulan Meghan Markle'ın sevdiği yemeklere Kraliçe Elizabeth tarafından kısıtlama getirildiği iddia edildi. Markle'ın, en sevdiği Filipin soslu tavuğunu sadece davet olamdığı günlerde yiyebildiği belirtildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, mayıs ayında Prens Harry ile evlenen Meghan Markle, Kraliyet kurallarına alışmaya çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda 6 ay düşeslik eğitimi alacağı konuşulan Markle, kıyafet kurallarının yanında Kraliyet yemeklerine de adapte olmak için çabalıyor.

Oyuncu olduğu dönemlerde yemeğe düşkünlüğüyle tanınan Markle, yemek yapmayı da yemeyi de seviyor. Ancak Markle'ın birtakım gıda yasaklarına alışması gerekiyor.

Kraliyet Ailesi'nin eski aşçısı Darren McGrady, sağlığına dikkat eden Kraliçe'nin sarayda patates, pirinç, makarna gibi yiyecekleri yasakladığını söylüyor. Şefe göre sarımsak ve soğana ise büyük bir kısıtlama var.

Diğer yandan Markle'ın yapmayı çok sevdiği Filipin soslu tavuk, bol miktarda sarımsak içeriyor. Ayrıca Düşes, 2013 yılında verdiği bir röportajda deniz ürünlü makarnanın en sevdiği yemeklerden biri olduğunu anlatmıştı.

Deniz ürünleri ve çiğ et, zehirlenme riskine karşı Kraliyet üyelerine yasak. Neyse ki Düşes'in sarımsak ve soğanlı yiyecekler yemesine, herhangi bir davet olmadığı zamanlarda izin veriliyor. Markle da böylelikle en sevdiği yemeklerden biri olan Filipin soslu tavuğun tadını çıkarabiliyor.