Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'ne bağlı Derecik Beldesi\'ndeki sığınmacı toplanma merkezinde kalan ve 3 aylık bebeklerini kaybeden Suriyeli aile, doktorları suçladı. 7 çocuk babası Zekeriya Feysel İmam, doktorların zamanında müdahalede bulunmadığını ve bebeklerinin annesinin kucağında öldüğünü belirtirken, Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise doktorların tüm madahaleleri zamanında yaptığını söyledi.

Ailesi ve yakınları ile birlikte bir süre önce Suriye\'den kaçarak önce Irak\'a ardından da kaçak yollarla Türkiye\'ye giriş yapan ve Irak sınırındaki Derecik Beldesi\'ndeki toplama merkezine yerleşen İmam ailesinin 3 aylık bebekleri 2 gün önce hastalanınca, babası Zekeriya Feysel İmam ve eşi tarafından Derecik Sağlık Ocağı\'na getirildi. Burada doktorlar tarafından kontrolleri yapılan ve ilaç verilen 3 aylık Zekeriya İmam ve ailesi ardından da kampa gönderildi. Zekeriya, 1 gün sonra yeniden fenalaşınca ailesi tarafından yeniden hastaneye getirildi. Baba Zekeriya Feysel İmam, ikinci gelişlerinde doktorların geç müdahalede bulunduğunu, bebeğin annesinin kucağında öldüğünü ileri sürüp, doktorları suçladı.

Yapılan otopsinin ardından baba Zekeriya Feysel İmam, 3 aylık bebeği Zekeriya\'yı Şemdinli ilçesinde bulunan mezarlıkta toprağa verirken, Hakkari Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise doktorların müdahalesine karşın bebeğin kurtarılamadığını ve herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığını, incelemelerin de sürdüğünü söyledi.



FOTOĞRAFLI