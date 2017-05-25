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3 aylık bebeğiyle birlikte gözaltına alındı

Gülistan Konuş, 3 aylık bebeğiyle karakola götürüldü

Fotoğraf: Arşiv

25 Mayıs 2017 22:53

Mardin Artuklu’da eski HDP ve DBP’li üyelerin evlerine yapılan baskında Gülistan Konuş, 3 aylık bebeğiyle birlikte gözaltına alındı.

dihaber'de yer alan habere göre, Mardin’in Artuklu ilçesinde sabah saatlerinde çok sayıda eski HDP ve DBP’li üyenin evine baskın düzenlendi. Baskınlarda HDP Artuklu eski İlçe Eş Başkanı Mehmet Nezir Akalp, Sevim Acay, Neval Bingöl, Abdulkerim Sayaki ve Gülistan Konuş gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 5 kişi Mardin Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Gülistan Konuş’un 3 aylık bebeği ile karakola götürüldüğü öğrenildi.

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