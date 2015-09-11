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3 aydır paralarını alamayan işçiler yaptıkları işleri söktü

İşçiler, ücretlerinin ödeneceği yönündeki sözlere rağmen iş bırakma eylemini sonlandırmayacaklarını açıkladı

11 Eylül 2015 23:53

İzmir Bayraklı’da Arkas-Miray firmasının otel inşaatında çalışan ve 3 aydır birikmiş ücretlerini alamayan inşaat işçileri iş bıraktı. Otel inşaatının 10. katına çıkan ve ücretleri verilmediği için yaptıkları işleri söken inşaat işçilerini indirmek için polis ekipleri geldi.

sendika.org'un haberine göre bir yandan da işçilere destek vermek için inşaatın altında toplanan diğer işçiler polis şantiye sahasından çıkarmaya çalışsa da işçiler dağılmamakta kararlı davrandı. Patron işçilerin eylemi sona erdirmesi halinde birikmiş ücretlerin ödeneceğini söylese de işçiler tüm ücretler ödenmedikçe iş bırakma eylemini sonlandırmayacaklarını açıkladı.

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