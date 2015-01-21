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3 aydır maaş alamayan Yurt gazetesi çalışanları grevde

Yurt gazetesi çalışanları, 3 aydan bu yana maaşlarını alamadığı gerekçesiyle fiili greve başladı

21 Ocak 2015 21:22

Yurt gazetesi çalışanları alacakları ödenmeyince greve başladı. Gazete yarın çıkmayabilir.

Yurt gazetesinde son 3 ayın maaşlarının ödenmemesi üzerine gazete emekçileri greve başladı. Gazetenin patronu CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın herkesin alacağını 20 Ocak'ta ödeyeceğine ilişkin vaadini gerçekleştirmeyince çalışanlar fiili greve başladı.

Odatv'nin haberine göre, bugün saat 11.00'da gazetenin Profilo Alışveriş Merkezi'ndeki binasına gelen çalışanlar bilgisayar monitörlerini açmıyorlar. Alacakları ödenene kadar çalışmayacaklarını söyleyen çalışanlar krizin çözülmesini istiyor.

Akşam saatlerine kadar kriz çözülmezse gazete yarın çıkmayabilir. Gazetedeki greve İstanbul dışındaki bazı temsilcilikler de katılıyor.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Derya Sazak Ankara'ya gitti. CHP yönetimiyle görüşen Sazak, krizi çözmeye çalışıyor. Kulislerde Sazak'ın istifa kararı alabileceği de konuşuluyor.

Yurt'un satışı son dönemde 10 binin altına düşmüştü.

 

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