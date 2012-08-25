3 aydır maaş alamayan Yeni Şafak çalışanları isyan etti

Yeni Şafak çalışanları Yeni Şafak’ın resmi Twitter hesabından gazete yönetimine ve Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’e çok sert eleştiriler getirdi. Özellikle 3 aydır maaş alamadıklarını iddia eden Yeni Şafak çalışanları, İbrahim Karagül’ün gazetenin başına geçmesiyle birlikte gazetede işten çıkarmaların başladığını belirtti.

Gazete çalışanı, Yeni Şafak ‘ın resmi Twitter hesabından şunları yazdı; “İbrahim Karagül maaşlarımızı ödemiyor bayrama beş parasız girdik.” Atılan tweet'lere farklı tepkiler gelirken tweet'leri atan kişinin gazetenin işten atılan eski internet sorumlusu olduğu iddia edildi.

Yeni Şafak çalışanlarının gazete yönetimine getirdikleri bu tepkiler twitter’da TT olmayı başarırken yayınlanan tweetler gazete yönetimi tarafından silindi.

Yeni Şafak’ın eski ekonomi müdürü Fikret Çengel de yazılanlar karşısında olayı şöyle yorumladı: “Katılıyorum. Şu an içim kan ağlıyor. Utanıyorum bu duruma düştüğü/düşürüldüğü için” dedi.

Yeni Şafak ve İbrahim Karagül

İbrahim Karagül, Geçtiğimiz ay Yusuf Ziya Cömert’in istifasının ardından Yeni Şafak’a Genel Yayın Yönetmeni olarak göreve getirilmişti.

İbrahim Karagül, Yeni Şafak’ta göreve başlar başlamaz çeşitli servislerde değişikliklere gitmişti. Karagül, istihbarat ve yazı işlerinin ardından ekonomi servisinde isim değişikliğe giderek Ekonomi Müdürü Fikret Çengel’i görevden alarak Yakup Kocaman’ı onun yerine getirmişti.