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Dünya

3 aydır havaalanında yaşıyor

Üç aydır havaalanında yaşayan ve yardımları kabul etmeyen kadın tek isteğini açıkladı.

16 Nisan 2009 03:00

Üç aydır havaalanında yaşayan ve yardımları kabul etmeyen kadın tek isteğini açıkladı.

Finlandiyalı bir kadın 3 aydır Almanya'nın başkenti Berlin'de Tegel Havaalanı'nda yaşıyor. Finli kadın tek isteğinin bir an önce 3 aydır yaşadığı havaalanından ayrılmak olduğunu söyledi.

Ruhsal sorunları bulunan kadın, doktor yardımı almayı kabul etmiyor. Ancak 41 yaşındaki Jaana sokakta yaşamak zorunda kaldığını belirterek, "Herkes beni aklını kaçırmış sanıyor. Ama ben bunun tam tersini savunuyorum. Tek isteğim buradan bir an önce ayrılmak dedi.

Akıcı bir İngilizceyle konuşan Jaana, ülkesi Finlandiya'ya gönderilme teklifini de ret ediyor. Kendisini bu durumdan kurtaracak birisini beklediğini dile getiren Jaana, "Ben buradan gitmek istiyorum. Bunun için beni anlayan insanlara ihtiyacım var. Benimle dalga geçer insanlarla olmaz" dedi.

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