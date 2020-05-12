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3 ay önce kayınpederi ve kayınvalidesini öldüren damat cesetleri dondurucuda saklamış!

12 Mayıs 2020 23:44

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini derin dondurucuya koyduğunu itiraf etti. Zanlı, gözaltına alınırken polis evde inceleme başlattı.

Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1961. Sokak’ta meydana geldi. İranlı Muhammed Khodarahmi (35) kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiri (71) ve kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi’yi (64) 3 ay önce öldürdüğünü ve daha sonra derin dondurucuya koyduğunu İran Konsolosluğuna giderek itiraf etti.

Konsolosluk, olayı polise bildirdikten sonra Khodarahmi gözaltına alınırken, polis ekipleri bahse konu adreste inceleme başlattı. Evde yapılan incelemede cesetler parçalar halinde derin dondurucuda bulundu. Polisin evdeki incelemesi devam ederken cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(İHA)

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