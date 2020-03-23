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Ekonomi

3 ay önce 12 liraya satılan maske şimdi 52 lira

23 Mart 2020 11:59

 

Koronovirüs salgını sonrasında maske neredeyse temel ihtiyaç malları arasına girdi. N95 olarak tanımlanan ve sağlık çalışanları tarafından kullanılan maskeyi temin etmek şu anda güç. Vatandaşların virüse karşı kullandığı diğer maskelerin fiyatlarında ise fahiş artışlar yaşandığı gözleniyor. E-ticaret sitelerinin ürün fiyatları arasında karşılaştırma yapma olanağı sunan Akakçe.com’un veri tabanında maske fiyatlarının son 6 ayda izlediği seyri incelemek mümkün. Fiyatlarda büyük oynaklık yaşandığı, birçok maskeye fahiş zamlar yapıldığı görülüyor.

Bazı maskelerin son 6 aydaki fiyat değişimleri şöyle:

Üretici: 3M 

9310 FFP1 Toz Maskesi son 6 aylık fiyat değişim grafiği


Üretici: 3M 

K102 Ffp2 Toz Ve Sis Maskesi son 6 aylık fiyat değişim grafiği


Üretici: FreeComfort 

3 Katlı Lastikli 50'li Ağız Maskesi son 6 aylık fiyat değişim grafiği


Üretici: 3M 

6200 Orta Boy Yarım Yüz Maskesi son 6 aylık fiyat değişim grafiği

 

 

 

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