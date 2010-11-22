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Dünya

'3 ay ömrünüz kaldı' denirse, ne yaparsınız?

Doktorlar tarafından yalnızca üç ay ömrü kaldığı söylenince tüm parasını harcadı ama şimdi de parasızlık çekiyor...

22 Kasım 2010 02:00

T24 - Komedyen Dave Ismay, siroz hastası olduğunu ve sadece üç ay ömrünün kaldığını öğrendi. Haberle yıkılan komedyen her şeyini satıp harcadı ama…

Dave Ismay, üç ay sonra öleceğini öğrenince “yapılacaklar listesi" hazırladı.Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle: 

İki cambaz düelloya karar verir...500 metre yükseklikteki bir kablo üzerinde yürümeye başlarlar... Ve ne oluyorsa, işte o zaman olur...

Doktorlar tarafından yalnızca üç ay ömrü kaldığı söylenince hayatının son günlerini en iyi şekilde geçirmek için her şeyini satıp savan İngiliz komedyenin hayatı bu kez parasızlık yüzünden karardı.

DHA’nın Daily Mail’e dayanarak verdiği habere göre, eski bir TV komedyeni olan Dave Ismay karnındaki şişlik nedeniyle doktora gidince kendisine siroz teşhisi kondu.

Doktorlar hayatı boyunca hiç içki içmemiş olan Ismay’e yalnızca üç ay ömrü kaldığını söyledi.

Son günlerini dilediği gibi yaşama kararı alan 64 yaşındaki eski komedyen, daha önce sürekli ertelediği projelerini hayata geçirme kararı alarak bir “yapılacaklar listesi hazırladı.

Ismay ilk iş olarak da bankadaki birikimlerini çekip kendisine son model bir otomobil aldı.

Ardından eşiyle birlikte Avustralya’da uzun bir tatil yapan talihsiz komedyen, İrlanda’da sadece zenginlerin gidebildiği bir golf kulübüne binlerce sterlin ödeyerek üye oldu.


PARAYI SIFIRLADI, YANLIŞ TEŞHİSLE YÜZLEŞTİ

David Ismay bu arada komedyenlik hayatını anlatan bir kitap kaleme alarak kendi parasıyla bastırdı.

Tüm birikimlerini sıfırlayan Ismay aradan 8 ay geçip de hala kaçınılmaz kaderle yüzleşemeyince özel bir kliniğe giderek tekrar muayene oldu.


BEŞ PARASIZ AMA MUTLU... 

Yapılan muayenede Ismay’e yanlış teşhis konduğu ve eski komedyenin demir fazlalığından kaynaklanan ve hiç de ölümcül olmayan bir hastalığı bulunduğu ortaya çıkınca, eski komedyen ne yapacağını şaşırdı.

Daha uzun yıllar yaşayacağını öğrenmenin sevinciyle 64 yaşında beş parasız kalmanın üzüntüsü arasında sıkışan Ismay, kendisine yanlış teşhis koyan eski doktorlarına dava açmaya hazırlanıyor.


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