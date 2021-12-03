3 atık kâğıt işçisi hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümraniye’de 4 Ekim'de atık kağıt işçilerine yönelik polis operasyonu sonrası 3 işçi hakkında 17’şer yıla kadar hapis istemi ile iddianame hazırladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ve 27 kişi "müşteki" sıfatıyla yer aldı. 3 işçinin denetim sırasında kağıt ve hurda malzemeleri yakarak yangın çıkardıkları iddia edildi.

Yangın çıkarma ve yaralama iddiaları

İddianamede Ümraniye, Esentkent Mahallesi Kasosan Sanayi Sitesi yanında izin ve ruhsat almadan hurdacılık faaliyeti gösteren 75 adresin belediye ekiplerince tespit edildiği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Ruhsat Denetim Müdürlüğü ve Ümraniye Belediyesi personelleri ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan polislerin 4 Ekim 2021’de denetime gittikleri, denetim sırasında Ahmet Karınca, Kamil Aytar ve Mahmut Aktimur isimli atık işçileri ile kimlikleri tespit edilemeyen kişilerin kağıt ve hurda malzemeleri yakarak yangın çıkardıkları öne sürüldü. İddianamede işçilerin yangını söndürmeye çalışan polislere taş attıkları ve yaralanmalarına neden oldukları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait 9 aracı ve Ümraniye Belediyesi’ne ait 1 aracı taşlayarak zarar verdikleri ileri sürüldü.

İddianamede 3 atık işçisi hakkında "Birden fazla kişi ile birlikte silah kullanarak görevi yaptırmamak için direnme", "Yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Yakarak kamu malına zarar verme" iddiasıyla 3 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuklu işçiler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. (DHA)