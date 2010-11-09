-3 ASKERİ PERSONEL DAHA SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ''şüpheli'' sıfatıyla ifade veren Tuğamiral Şafak Yürekli'nin de aralarında bulunduğu 3 askeri personel, savcılıkça serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'in ifadelerini aldığı Tuğamiral Yürekli ile 2 askeri personel daha sonra serbest kaldı. Savcı Seçen'in bir askeri personelin ifadesini de öğleden sonra alacağı öğrenildi.