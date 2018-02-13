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3 arkadaşa uyuşturucu gözaltısı

KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda, arkadaş oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı

13 Şubat 2018 14:38

KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda, arkadaş oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir miktar uyuşturucu ve 3 tabanca ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda O.A. (29), T.B. (26) ve T.K. (22) yakalandı. 3 şüphelinin ev ve araçlarında
yapılan aramada 4 parça halinde 9.5 gram metemfetamin, 1 miktar esrar ve 3 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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