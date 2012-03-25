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Dünya

3 arkadaş Londra'dan New York'a taksiyle gitti!

İngiltere’de Paul Archer, Leigh Purnell ve Johno Ellison, dünyanın en uzun taksi gezisini gerçekleştirdi

25 Mart 2012 14:20

 

Her şey “En uzun taksi yolculuğu kaç para tutar” sorusuyla başladı. Üç arkadaş taksi aldı, Londra’da taksimetreyi çalıştırdı, New York’ta kapattı.

İngiltere’de Paul Archer (25), Leigh Purnell (24) ve Johno Ellison (28), dünyanın en uzun taksi gezisini gerçekleştirdi.

Üç kafadar, “Hannah” isimli 19 yıllık siyah taksiyle, 13 ay boyunca dört kıtada 39 ülke gezdiler.

Londra’dan başlayan New York’taki Times Meydanı’nda biten, 51 bin 500’ü aşkın kilometre süren taksi gezisinde taksimetre 100 bin dolar (180 bin TL) yazdı.

Üç arkadaş, taksi kendilerinin olduğu için bu ücreti ödemediler.

Dört yıl önce taksi ücretinin en fazla ne kadar olabileceğini merak ettiklerini anlatan Archer, “Bardan eve gidiyorduk, bir taksideydik. En uzun taksi yolculuğunun nasıl olacağını düşündük. Rekor kırıp kıramayacağımızı öğrenmek istedik. eBay’den bir taksi alarak yolculuğa başladık” diye anlattı.

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