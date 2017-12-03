3 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor

14.00 Atiker Konyaspor - Bursaspor

16.30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor

19.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa

BEŞİKTAŞ

12.00 Leipzig maçının hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY

10.00 Galatasaray Eğitim Vakfı\'nın berat töreninde Özhan Canaydın ödülleri verilecek (Dursun Özbek ve İnan Kıraç da katılıyor)

TFF 1. LİG

13.00 Boluspor - Adanaspor

13.00 Gaziantepspor - İstanbulspor

15.30 Adana Demirspor - Elazığspor

15.30 Balıkesirspor Baltok - Giresunspor

TFF 2. ve 3. LİG\'DE 15. HAFTA KARŞILAŞMALARI DEVAM EDECEK

MERSİN MARATONU

Bu yıl 3\'üncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Maratonu\'nun startı verilecek.

AVRUPA\'DAN FUTBOL

14.30 Benevento - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

21.00 Sporting Braga - Paços De Ferreira (Başakşehir\'in rakibi)

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ

13.00 Sakarya BŞB Basketbol - Banvit

15.15 Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş

17.00 Yeşilgiresun Belediyespor - Pınar Karşıyaka

19.30 Beşiktaş Sompo Japan - Anadolu Efes

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

15.00 Yakın Doğu Üniversitesi - Mersin BŞB

16.00 Beşiktaş - Bornova Beckerspor

16.00 İstanbul Üniversitesi - Adana ASKİ

16.30 Hatay BŞB - OGM Orman Gençlik