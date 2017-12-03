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Spor

3 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG 14

03 Aralık 2017 13:51

SÜPER LİG
14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor
14.00 Atiker Konyaspor - Bursaspor
16.30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor
19.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa
BEŞİKTAŞ
12.00 Leipzig maçının hazırlıkları başlayacak.
GALATASARAY
10.00 Galatasaray Eğitim Vakfı\'nın berat töreninde Özhan Canaydın ödülleri verilecek (Dursun Özbek ve İnan Kıraç da katılıyor)
TFF 1. LİG
13.00 Boluspor - Adanaspor 
13.00 Gaziantepspor - İstanbulspor 
15.30 Adana Demirspor - Elazığspor 
15.30 Balıkesirspor Baltok - Giresunspor 
TFF 2. ve 3. LİG\'DE 15. HAFTA KARŞILAŞMALARI DEVAM EDECEK
MERSİN MARATONU
Bu yıl 3\'üncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Maratonu\'nun startı verilecek.
AVRUPA\'DAN FUTBOL
14.30 Benevento - Milan  (Hakan Çalhanoğlu)
21.00 Sporting Braga - Paços De Ferreira  (Başakşehir\'in rakibi)
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13.00 Sakarya BŞB Basketbol - Banvit
15.15 Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş
17.00 Yeşilgiresun Belediyespor - Pınar Karşıyaka
19.30 Beşiktaş Sompo Japan - Anadolu Efes
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
15.00 Yakın Doğu Üniversitesi - Mersin BŞB
16.00 Beşiktaş - Bornova Beckerspor
16.00 İstanbul Üniversitesi - Adana ASKİ
16.30 Hatay BŞB - OGM Orman Gençlik

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SÜPER LİG 14GençlerbirliğiSivasspor 14Atiker KonyasporBursaspor 16Medipol BaşakşehirOsmanlıspor 19FenerbahçeKasımpaşa BEŞİKTAŞ 12LeipzigGALATASARAY 10Galatasaray Eğitim VakfıCanaydınDursunKıraçLİG 13

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