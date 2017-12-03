3 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor
14.00 Atiker Konyaspor - Bursaspor
16.30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor
19.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa
BEŞİKTAŞ
12.00 Leipzig maçının hazırlıkları başlayacak.
GALATASARAY
10.00 Galatasaray Eğitim Vakfı\'nın berat töreninde Özhan Canaydın ödülleri verilecek (Dursun Özbek ve İnan Kıraç da katılıyor)
TFF 1. LİG
13.00 Boluspor - Adanaspor
13.00 Gaziantepspor - İstanbulspor
15.30 Adana Demirspor - Elazığspor
15.30 Balıkesirspor Baltok - Giresunspor
TFF 2. ve 3. LİG\'DE 15. HAFTA KARŞILAŞMALARI DEVAM EDECEK
MERSİN MARATONU
Bu yıl 3\'üncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Maratonu\'nun startı verilecek.
AVRUPA\'DAN FUTBOL
14.30 Benevento - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
21.00 Sporting Braga - Paços De Ferreira (Başakşehir\'in rakibi)
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13.00 Sakarya BŞB Basketbol - Banvit
15.15 Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş
17.00 Yeşilgiresun Belediyespor - Pınar Karşıyaka
19.30 Beşiktaş Sompo Japan - Anadolu Efes
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
15.00 Yakın Doğu Üniversitesi - Mersin BŞB
16.00 Beşiktaş - Bornova Beckerspor
16.00 İstanbul Üniversitesi - Adana ASKİ
16.30 Hatay BŞB - OGM Orman Gençlik