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3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Kemalpaşa ilçesinde, yolcu minibüsünün 2 otomobille çarpışmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

23 Kasım 2017 17:09

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Kemalpaşa ilçesinde, yolcu minibüsünün 2 otomobille çarpışmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah saatlerinde Ulucak\'taki Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Kemalpaşa\'dan İzmir yönüne giden Yakup Kösedağ yönetimindeki 35 PCG 49 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Furkan Ceylan yönetimindeki 35 PEC 33 plakalı otomobil ile Mehmet İnci yönetimindeki 34 BSK 06 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Kösedağ, otomobil sürücüsü Ceylan ve minibüsteki 4 yolcu yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ardından, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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