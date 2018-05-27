3 akademisyen gözaltına alındı

Trabzon merkezli 6 ilde düzenlenen 'FETÖ' operasyonunda, biri açığa alınan 2'si Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim görevlisinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘FETÖ üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları’ iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 9 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Ağrı, Kars, Bartın, Artvin ve Bayburt illerinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında aranma kararı bulunan ve kentte oldukları belirlenen aralarında Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim görevlisi F.Y. ile Ş.D., açığa alınan KTÜ’lü akademisyen S.Ö, ile Ş.A., O.Ç., N.İ., Ş.Ö., F.A. ve E.Y. adlı şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)