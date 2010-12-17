3 AB ülkesinden Euro'ya frenleme

T24- İngiltere, Fransa ve Almanya, harcamaları kısarak Avrupa Birliği (AB) bütçesini 2020 yılına kadar reel anlamda dondurmak için gizli bir anlaşma yaptı. Bu hamlenin, başta Polonya olmak üzere diğer ekonomisi zayıf AB ülkelerinin büyük tepkisini çekmesi bekleniyor.



Anlaşmanın arkasındaki isim olan İngiltere Başbakanı David Cameron, AB’nin ekonomisi güçlü ülkelerinin liderleriyle yaptığı özel lobi görüşmelerinde, 10 ülkenin bütçenin askıya alınması kararını desteklemesini bekliyordu.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cameron’un getirdiği öneriye destek verdi. Diğer yandan bu liderler, AB’nin bütünlüğünü baskı altına alan euro bölgesi krizinin gündemde olduğu bir dönemde gerginlik yaşanmaması için teklifin gizlilik içinde olmasını istedi.



Cameron ve diğer liderlerin arasında yapılan görüşmenin haberleri yayıldıkça, AB’nin 141.5 milyar euroluk bütçesinden en fazla pay alan ve bu bütçeyi Avrupa’nın bütünlüğü adına şart koşan ülkelerden tepkiler gelmeye başladı.



Öte yandan, Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso’nun, sunulan tekliften ötürü çok öfkeli olduğu belirtildi. Barroso, 2014 ile 2020 arasında uygulanacak yeni AB bütçesinin taslağı üzerinde yapılacak değerlendirmelere başkanlık edecek.



AB’nin harcamalarının reel anlamda askıya alınması, ekonomileri bu fonlara dayanan ülkeler için çok büyük bir darbe alacak. İngiliz yetkililer, ekonomisi zayıf ülkelerin olumsuz etkileneceği yönündeki düşünceleri reddederken, Avrupa ekonomisinde daha sert bir tutum sergileyemediği için ülkesinde eleştirilen Cameron, kendi adına büyük bir zafer kazanabilir.



Cameron’un izlediği politika, AB fonlarından en çok faydalanan, aynı zamanda bütçenin askıya alınmasına karşı en az sesinin çıkarabilecek ülke olan Polonya ile çatışmaya girmesine neden olacak. Geçtiğimiz yıl Polonya 6.5 milyar euro AB fonu kullandı.



Polonya, kendisi gibi AB bütçesinden en fazla pay alan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin desteğini almış, Barroso ise bu ülkelere endişelerini anladığını ifade etmişti.



Brüksel’deki zirve öncesinde, Polonya Başbakanı Donald Tusk, “Bizim açımızdan önemli olan AB bütçesinin ciddi oranda azaltılmaması” yorumunda bulunmuştu.



