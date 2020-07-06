3.5 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Cafer Yılmaz tutuklandı.

Feminist Avukatlar, haberi sosyal medya hesabından paylaşımla, "Cafer Yılmaz Tutuklansın diye günlerdir süren mücadelemiz sonuçlandı. Müthiş bir dayanışma sonucunda Cafer Yılmaz tutuklandı ama bu yetmez İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun uygulanmadığı sürece çocuk istismarcılarının, tecavüzcülerin, kadın katillerinin tutuklanması için bu kapıları daha çok aşındırırız" sözleriyle duyurdu.

TIKLAYIN - "3.5 yaşındaki torununu istismar ettiği iddiasıyla suçlanan Cafer Yılmaz'ın ifadesi 19 gündür yok!"