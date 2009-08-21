2.tur görüşmelerinde KESK yok

Toplu görüşmelerin 2.turunda grevli toplu sözleşme hakkının konuşulmadığı gerekçesiyle KESK yer almıyor.



Kamu İşveren Kurulu ile memur sendikaları arasında yürütülen toplu görüşmelerin 2. turu başladı.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı başkanlığında, Başbakanlık Merkez Bina’da gerçekleştirilen toplantıya, Kamu İşveren Kurulu üyeleri, Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen heyetleri katılıyor. KESK ise "grevli toplu sözleşme hakkının konuşulmadığı müzakerelere" katılmayacağı açıklamasının ardından 2. tur görüşmelerinde yer almıyor.



Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplantı öncesinde Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmede, kamuda farklı istihdam türlerinde çalıştırılan personelin sorunlarını ele alıp, bu konudaki yol haritasını belirlemeye çalışacaklarını söyledi.

Bugünkü görüşmelerin kamu da sözleşmeli ve geçici olarak istihdam edilen yaklaşık 185 bin kişiyi ilgilendirdiğini ifade eden Gündoğdu, bu konuda yapılan komisyon çalışmasının eksikliği ya da tahmin edici tarafları olduğunu, bu çalışmayı da toplantıda değerlendireceklerini belirtti.

Sosyal güvenlikde tek çatıya gidilirken, "eşit işe, eşit ücret" sağlama yönünde adımlar atılırken, aynı sınıftan mezun olan aynı işi yapan kişilerin istihdamdaki gariplikler nedeniyle farklı ücret aldıklarını, bazılarının eş yardımından yararlanamadıklarını kaydeden Gündoğdu, tüm bu sorunlara çözüm arayacaklarını vurguladı.



Gündoğdu, mali haklarla ilgili konuların 25 Ağustosta gündeme geleceğini anımsatarak, "Ancak şu ana kadar ne verileceği açıklanmış değil. Kamu İşveren Kurulunun, memurlara ne vereceğini açıklamasını bekliyoruz. 25 Ağustostan sonra yeterli süre yok, yaklaşık 2 milyon 200 bin memur için ne düşünüldüğünün açıklanması lazım" dedi.



''Hükmet üzerie düşeni yerine getirmedi.''



Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız da geçen yıl mutabakat metninde yer alan konuların hayata geçirilmemesinden duydukları rahatsızlığı ifade ederek, "hükümetin üzerine düşenleri yerine getirmediğini, gereken yasal çalışmaları yapmadığını" söyledi.



Bu konuda siyasi iradenin yasal sorumluluk altında olduğunu dile getiren Akyıldız, kurumlar arasındaki iletişimsizlik gibi nedenlerin kendilerini tatmin etmediğini, siyasi iradeden bu konuda ciddi bir kararlılık beklediklerini belirtti. Akyıldız, hükümetin mutabakat metnine ilişkin hukuki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.



Kamudaki farklı istihdam biçimlerinin ciddi hak kayıpları yarattığını belirten Akyıldız, "Tazminat hakkı doğmasın diye insanlar 10 ay çalıştırılıyor, bu hukuksuzluğu devlet yaparsa, başkaları ne yapmaz" diye konuştu.



Bu konuda oluşturulan komisyonun hazırladığı raporu yeterli bulmadıklarını belirten Akyıldız, raporda sadece taleplerin yer aldığını, bunların nasıl karşılanacağı konusunda atılacak adımlara yer verilmediğini söyledi.



Bircan Akyıldız, "Bugün, net, hukuki altyapısı sağlam bir kararlılık ortaya konulmalıdır. Bu masanın ciddiyetini korumak öncelikle siyasi iradenin görevidir" dedi.