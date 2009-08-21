2.tur görüşmelerinde KESK yok

Toplu görüşmelerin 2.turunda grevli toplu sözleşme hakkının konuşulmadığı gerekçesiyle KESK yer almıyor.
Kamu İşveren Kurulu ile memur sendikaları arasında yürütülen toplu görüşmelerin 2. turu başladı.
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı başkanlığında, Başbakanlık Merkez Bina’da
gerçekleştirilen toplantıya, Kamu İşveren Kurulu üyeleri, Türkiye
Kamu-Sen ve Memur-Sen heyetleri katılıyor. KESK ise "grevli toplu
sözleşme hakkının konuşulmadığı müzakerelere" katılmayacağı
açıklamasının ardından 2. tur görüşmelerinde yer almıyor.
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplantı öncesinde Başbakanlık
önünde yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmede, kamuda farklı istihdam
türlerinde çalıştırılan personelin sorunlarını ele alıp, bu konudaki
yol haritasını belirlemeye çalışacaklarını söyledi.
Bugünkü görüşmelerin kamu da sözleşmeli ve geçici olarak istihdam
edilen yaklaşık 185 bin kişiyi ilgilendirdiğini ifade eden Gündoğdu, bu
konuda yapılan komisyon çalışmasının eksikliği ya da tahmin edici
tarafları olduğunu, bu çalışmayı da toplantıda değerlendireceklerini
belirtti.
Sosyal güvenlikde tek çatıya gidilirken, "eşit işe, eşit ücret" sağlama
yönünde adımlar atılırken, aynı sınıftan mezun olan aynı işi yapan
kişilerin istihdamdaki gariplikler nedeniyle farklı ücret aldıklarını,
bazılarının eş yardımından yararlanamadıklarını kaydeden Gündoğdu, tüm
bu sorunlara çözüm arayacaklarını vurguladı.
Gündoğdu, mali haklarla ilgili konuların 25 Ağustosta gündeme
geleceğini anımsatarak, "Ancak şu ana kadar ne verileceği açıklanmış
değil. Kamu İşveren Kurulunun, memurlara ne vereceğini açıklamasını
bekliyoruz. 25 Ağustostan sonra yeterli süre yok, yaklaşık 2 milyon 200
bin memur için ne düşünüldüğünün açıklanması lazım" dedi.
''Hükmet üzerie düşeni yerine getirmedi.''
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız da geçen yıl mutabakat
metninde yer alan konuların hayata geçirilmemesinden duydukları
rahatsızlığı ifade ederek, "hükümetin üzerine düşenleri yerine
getirmediğini, gereken yasal çalışmaları yapmadığını" söyledi.
Bu konuda siyasi iradenin yasal sorumluluk altında olduğunu dile
getiren Akyıldız, kurumlar arasındaki iletişimsizlik gibi nedenlerin
kendilerini tatmin etmediğini, siyasi iradeden bu konuda ciddi bir
kararlılık beklediklerini belirtti. Akyıldız, hükümetin mutabakat
metnine ilişkin hukuki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini
kaydetti.
Kamudaki farklı istihdam biçimlerinin ciddi hak kayıpları yarattığını
belirten Akyıldız, "Tazminat hakkı doğmasın diye insanlar 10 ay
çalıştırılıyor, bu hukuksuzluğu devlet yaparsa, başkaları ne yapmaz"
diye konuştu.
Bu konuda oluşturulan komisyonun hazırladığı raporu yeterli
bulmadıklarını belirten Akyıldız, raporda sadece taleplerin yer
aldığını, bunların nasıl karşılanacağı konusunda atılacak adımlara yer
verilmediğini söyledi.
Bircan Akyıldız, "Bugün, net, hukuki altyapısı sağlam bir kararlılık
ortaya konulmalıdır. Bu masanın ciddiyetini korumak öncelikle siyasi
iradenin görevidir" dedi.