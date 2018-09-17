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2'si sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi  

  İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir haftada İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 (16 Ölü, 20 Sağ/Yaralı, 10 Teslim) terörist etkisiz hale getirildi

17 Eylül 2018 13:43

 

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir haftada İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 (16 Ölü, 20 Sağ/Yaralı, 10 Teslim) terörist etkisiz hale getirildi. 

 

ANKARA (DHA) 

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