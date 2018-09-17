2'si sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi  

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir haftada İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 (16 Ölü, 20 Sağ/Yaralı, 10 Teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA (DHA)