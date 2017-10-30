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2'si polis 4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

30 Ekim 2017 17:52

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. 
Samsun Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri 5 gün önce il merkezinde FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. 4 ayrı adrese baskın yapan polis FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları öne sürülen emekli polis memuru Fatoş İ., Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Ferhat T., esnaf Mustafa K. ile eski Canik Başarı Üniversitesi Rektör Yardımcısı\'nın eşi Nebahat Ö.gözaltına alındı. 5 gün boyunca Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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