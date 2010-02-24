2'si muvazzaf amiral 7 kişi tutuklandı

T24 - Balyoz soruşturması kapsamında dün gözaltına alınanlardan 2'si muvazzaf subay 7 asker tutuklandı. 6 kişi savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Tümamiral Ramazan Cem Gündeniz, Tuğamiral Aziz Çakmak, emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol, emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, emekli Tümamiral Özer Karabulut, emekli Kurmay Albay Ümit Özcan ve emekli Kurmay Albay Ali İhsan Çuhadaroğlu, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, bu kişilerin tutuklanmasına karar verdi.



Tutuklanan beş subay Metris Cezaevi'ne, ikisi ise Hasdal Cezaevi'ne gönderildi.



Tutuklanan askerlere "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini yıkmaya teşebbüs etmek" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamaları yöneltildi.





Avukat Kılıç: "Delil yok"



Tutuklananlardan emekli Kurmay Albay Ümit Özcan'ın avukatı Bülent Kılıç, adliyede gazetecilere yaptığı açıklamada, bu dosyada müvekkili ve diğer kişilerle ilgili, kimliği belli olmayan bir kişi tarafından bir dosyaya konulmuş belgenin dışında hiçbir delil olmadığını savundu.



Avukat Kılıç, "Yapılan çalışma sırasında kimin tarafından konulduğu, kimin bilgisayarından çıktığı belli olmayan bir belge var. Orada bir isim çizelgesi var, 2002 senesinden kalma. Bu sebeple savcı tutuklamaya sevk etti. Aynı belgeyle ilgili olarak bazı kişiler serbest kaldı. Dosyada bir tek delil yok. Biz itiraz haklarımızı kullanacağız. İsim olmayan, imza olmayan bir belgeden dolayı maalesef tutuklama kararı verdiler. 7 gün içinde itiraz edeceğiz. Bir bilirkişi raporu olduğu söyleniyor. Bize bu yargılama sırasında o belgenin fotokopisi dışında herhangi bir belge de gösterilmedi. Sorgu tutanakları da verilmedi" dedi.





